Молдова звинуватила Росію у спробах вербувати її громадян для війни в Україні

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску звинуватила російську армію у спробі вербування громадян на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, для наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити", - заявив міністр.

Він не повідомив подробиць, але сказав, що представники МЗС Молдови регулярно зустрічаються з послом Росії й що позиція Молдови з цього питання гранично чітка.

Зазначається, що МЗС Росії поки що не прокоментувало цю ситуацію.