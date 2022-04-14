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Молдова звинуватила Росію у спробах вербувати її громадян для війни в Україні

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Четвер 14 квітня 2022 18:44
Молдова звинуватила Росію у спробах вербувати її громадян для війни в Україні Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску звинуватила російську армію у спробі вербування громадян на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, для наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити", - заявив міністр.

Він не повідомив подробиць, але сказав, що представники МЗС Молдови регулярно зустрічаються з послом Росії й що позиція Молдови з цього питання гранично чітка.

Зазначається, що МЗС Росії поки що не прокоментувало цю ситуацію.

Раніше ми повідомляли, що Молдова вирішила повернути посольство до Києва.

Також ми писали, що Молдова не готова віддавати борг за газ Росії, і з травня може залишитися без енергоносія.

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