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Молдова не готова віддавати борг за газ Росії, і з травня може залишитися без енергоносія

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Кишинів, Вівторок 12 квітня 2022 04:35
Молдова не готова віддавати борг за газ Росії, і з травня може залишитися без енергоносія Газопровід (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій спину повідомив, що країна поки не готова повертати борг "Газпрому" і, згідно з контрактом, може бути відключена від поставок газу вже в травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ProTV.

"Є ризик, що вони зупинять постачання газу на підставі контракту. Однак Молдавські споживачі не залишаться без газу, оскільки у нас є альтернативні постачальники", — повідомив міністр.

Він також додав, що країна готова узгодити графік погашення заборгованості, але перед цим необхідно отримати аудит боргу, який накопичився на балансі російсько-молдавського АТ "Молдовагаз". Згідно з домовленістю, угода з цього приводу має бути підписана до 1 травня, проте уряд Молдови поки не зміг залучити закордонного аудитора.

"Ми не можемо допустити підписання Угоди між "Молдовагазом" і "Газпромом" про погашення передбачуваної заборгованості без аудиту", — сказав спину. За його словами, представники уряду Молдови в наглядовій раді блокуватимуть проведення такого засідання.

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