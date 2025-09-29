Молдова выбирает Европу. Как Санду разгромила пророссийские силы и что это значит

Главное:

Что означает победа партии Санду на выборах?

За счет чего она выиграла выборы?

Какие пророссийские силы прошли в парламент?

Хотя официальные результаты выборов в Молдове еще не объявлены, по результатам обработки более 99% голосов победители уже понятны. Выборы стали настоящим триумфом действующей власти, которая ведет Молдову к вступлению в Евросоюз.

Новая победа Санду

Накануне голосования сохранялось несколько интриг, которые могли существенно повлиять на результаты выборов. Главная заключалась в том, сколько голосов получит партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) и сможет ли снова сформировать монобольшинство. Эта политсила боролась за первенство с пророссийским Патриотическим блоком, но как писало РБК-Украина, существовал ряд факторов, которые делали итог выборов непредсказуемым.

В итоге результат PAS превзошел все ожидания. Партия обошла Патриотический блок с 50,1% против 24,2%. Ей также достанется бонус от тех партий, которые не попали в парламент, так что она самостоятельно сформирует монобольшинство, почти такое же, как и в прошлом созыве. Учитывая обстоятельства, такой результат является безусловным успехом для партии власти.

Этого удалось достичь благодаря мобилизации собственных сторонников на фоне опасений, что к власти вернутся силы, способные остановить евроинтеграцию. В течение дня выборов Майя Санду несколько раз обращалась к народу с призывом прийти на выборы. Кроме того, молдавская диаспора в Европе традиционно мобилизовалась, и, как и на президентских выборах, добавила партии Санду значительное количество голосов.

Теперь президент и ее партия смогут единолично назначить кабинет министров и дальше определять курс, которым идет Молдова.

Провал Кремля

Другая интрига касалась пророссийского лагеря. До конца не было понятно, сколько политсил пройдет в парламент, и соответственно, смогут ли они сформировать коалицию против президента.

По крайней мере две из них были на грани преодоления электорального барьера. Первая – партия "Демократия дома", которая выступает за объединение с Румынией и имеет связи с румынской праворадикальной политсилой AUR. Важную роль в ее успехе сыграла агитация через TikTok, а также прямые призывы их румынских партнеров поддержать "Демократию дома". В итоге, она получила 5,6%.

Вторая сила на грани прохождения – блок "Альтернатива", который мимикрировал под проевропейскую силу, но имелись и доказательства его связей с Россией. Хотя "Альтернатива" и прошел в парламент, но со значительно худшим результатом, чем ожидалось в начале предвыборной кампании – 7,9%.

Вместе с тем, буквально накануне голосования ЦИК Молдовы сняла с выборов еще одну пророссийскую силу – ультраправую партию "Великая Молдова". Однако ее не исключили из бюллетеней, а под конец дня выборов было объявлено, что все отданные за "Великую Молдову" голоса являются недействительными. Таким образом, была "нейтрализована" часть радикально пророссийских сторонников партии, лидер которой, Виктория Фуртунэ, среди прочего, заявляла о планах "забрать" у Украины юг Одесской области.