Молдова на місяць продовжила контракт на постачання газу з Росії: названа причина

Молдова газовий контракт з Росією, який закінчується у вересні, до кінця жовтня. На цей крок сторони пішли, щоб не ставити під загрозу короткострокові постачання газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину.
"Тривають дискусії про контракт на постачання газу для Молдови. Щоб не ставити під загрозу постачання газу в короткостроковій перспективі, кілька хвилин тому ми підтвердили продовження контракту на постачання газу між "Молдовою" і "Газпромом" на один місяць", - написав міністр на своїй сторінці в Facebook.
Він уточнив, що контракт продовжено на тих же умовах, на яких Молдова отримала газ у вересні.
Спину пообіцяв 1 жовтня організувати пресконференцію і розповісти більш детально про ситуацію з газовим контрактом.
Нагадаємо, Угорщина і Росія 27 вересня підписали контракт про постачання газу в обхід України. Українська сторона розкритикувала Будапешт за нову угоду з Москвою, у відповідній реакції угорське МЗС назвало таку позицію Києва втручанням у внутрішні справи.