RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Молдова на місяць продовжила контракт на постачання газу з Росії: названа причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Молдова газовий контракт з Росією, який закінчується у вересні, до кінця жовтня. На цей крок сторони пішли, щоб не ставити під загрозу короткострокові постачання газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину.

"Тривають дискусії про контракт на постачання газу для Молдови. Щоб не ставити під загрозу постачання газу в короткостроковій перспективі, кілька хвилин тому ми підтвердили продовження контракту на постачання газу між "Молдовою" і "Газпромом" на один місяць", - написав міністр на своїй сторінці в Facebook.

Він уточнив, що контракт продовжено на тих же умовах, на яких Молдова отримала газ у вересні.

Спину пообіцяв 1 жовтня організувати пресконференцію і розповісти більш детально про ситуацію з газовим контрактом.

Нагадаємо, Угорщина і Росія 27 вересня підписали контракт про постачання газу в обхід України. Українська сторона розкритикувала Будапешт за нову угоду з Москвою, у відповідній реакції угорське МЗС назвало таку позицію Києва втручанням у внутрішні справи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМолдоваГаз