Молдова хоче купувати більше електроенергії в Україні і шукає гроші, - Санду

За її словами, Молдова має намір купувати більше української електроенергії і шукати альтернативи, оскільки чинний контракт з невизнаним Придністров'ям не довгостроковий.

"Ми хотіли б мати можливість купувати більше електроенергії, тому що в разі контракту з Тирасполем у нас немає ясності, що буде далі. Немає ніякого довгострокового контракту", - сказала Санду.

Вона додала, що для цього прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця відправилася до Вашингтона. Глава уряду планує домовитися про фінансову допомогу.

"Це один із запитів, які ми сформулювали деякий час назад в США. Чекаємо, до яких результатів це призведе. Мені поки не вдалося поговорити з прем'єр-міністром", - заявила президент.