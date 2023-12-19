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Молдова хочет модернизировать систему ПВО, чтобы защитить страну от возможной агрессии РФ

Архивное фото: премьер-министр Молдовы Дорин Речан (facebook com recean md)
Автор: Дмитрий Браславский

Молдова нуждается в модернизированной системе противовоздушной обороны для противодействия угрозам со стороны России.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речан заявил об этом через три дня после того, как парламент Молдовы утвердил новую стратегию безопасности, определяющую РФ как самую большую угрозу безопасности страны и ее проевропейского правительства.

Также премьер сообщил, что Молдова намерена с помощью своих союзников по ЕС и НАТО приобрести современную систему противовоздушной обороны для защиты своих аэропортов и основных объектов инфраструктуры.

Нейтралитет не защитит Молдову

"Если Кремль решит напасть на нас, что мы будем делать?", - спросил Речан.

По его словам, нейтралитет не защитит Молдову. Речан сказал, что развитые страны инвестируют в свою безопасность, чтобы их граждане и бизнес чувствовали себя под защитой. 

Он уточнил, что если у них этого нет, люди уезжают и забирают с собой свой капитал. И это то, что, по его словам, сейчас происходит в Молдове.

Влияние РФ на Молдову

Напомним, ранее пророссийская партия "Шор" в Молдове организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и требовала импичмента президента Майи Санду. В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы запретил деятельность "Шор".

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия подкупает прошедших в ноябре избирателей на местных выборах.

Кроме того, Кишинев пытается сражаться с российской пропагандой. В октябре 2023 года в Молдове заблокирован доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ.

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