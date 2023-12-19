Молдова хочет модернизировать систему ПВО, чтобы защитить страну от возможной агрессии РФ

Речан заявил об этом через три дня после того, как парламент Молдовы утвердил новую стратегию безопасности, определяющую РФ как самую большую угрозу безопасности страны и ее проевропейского правительства.

Также премьер сообщил, что Молдова намерена с помощью своих союзников по ЕС и НАТО приобрести современную систему противовоздушной обороны для защиты своих аэропортов и основных объектов инфраструктуры.

Нейтралитет не защитит Молдову

"Если Кремль решит напасть на нас, что мы будем делать?", - спросил Речан.

По его словам, нейтралитет не защитит Молдову. Речан сказал, что развитые страны инвестируют в свою безопасность, чтобы их граждане и бизнес чувствовали себя под защитой.

Он уточнил, что если у них этого нет, люди уезжают и забирают с собой свой капитал. И это то, что, по его словам, сейчас происходит в Молдове.

Влияние РФ на Молдову

Напомним, ранее пророссийская партия "Шор" в Молдове организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и требовала импичмента президента Майи Санду. В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы запретил деятельность "Шор".

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия подкупает прошедших в ноябре избирателей на местных выборах.

Кроме того, Кишинев пытается сражаться с российской пропагандой. В октябре 2023 года в Молдове заблокирован доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ.