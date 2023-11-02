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Молдова готовится к выходу из СНГ

Фото: Молдова готовится выйти из СНГ и не будет оплачивать взносы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Правительство Молдовы в следующем году готовится выйти из СНГ и не будет платить взносы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Молдова больше не будет платить членские взносы в СНГ. Решение было принято после того, как страна денонсировала свое членство в других общественных организациях и после того, как Россия была подвергнута банковским санкциям.

Согласно проекту решения Министерства финансов Молдовы, сумма, выделенная на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году, уменьшается на 16 млн леев (с 66,5 млн до 50,5 млн леев). Снижение в значительной степени вызвано тем, что Молдова не будет больше платить взносы за участие в Межпарламентской ассамблее СНГ и в семи организациях этого сообщества.

Выход Молдовы из СНГ

На фоне российского вторжения в Украину власти Кишинева объявили о постепенном выходе Молдовы из СНГ и уже денонсировали десятки соглашений, подписанных в рамках организации, созданной в 1991 году после распада СССР.

В мае парламент Молдовы инициировал процедуру выхода страны из межпарламентской ассамблеи СНГ. Уже в июле парламент проголосовал за выход Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ и соглашений, предусматривающих формирование единого образовательного пространства, обеспечение пограничников специальным оборудованием и обмен информацией о чрезвычайных ситуациях между государствами-участниками и т.д.

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