Молдова хочет выйти из межпарламентской ассамблеи СНГ из-за нападения РФ на Украину

Молдова может выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Глава парламента Игорь Гросу заявил, что после того, как "основатель СНГ Россия варварски напала на Украину", Молдова не может "оставаться за одним столом переговоров со страной-агрессором".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker .

"Как председатель парламента я объявляю, что инициировал процедуру выхода Молдовы из межпарламентской ассамблеи СНГ", - отметил он.

По словам Гросу , он уже успел обсудить эту инициативу с гражданами, парламентской фракцией партии "Действие и солидарность" (PAS), а также с президентом Майей Санду.

"После того как основатель СНГ Россия варварски напала на Украину, эта организация больше не может зваться сообществом. Это станет первым шагом для выхода нашей страны из СНГ, от которого Молдова отделена географически после выхода Украины", - отметил Гросу.

В ближайшее время он также планирует сообщить о своей инициативе премьер-министру Дорину Речану и подготовить законопроект к следующему заседанию Постоянного бюро парламента.

"Мы готовы отделиться от источника зла, войны и бедности. За 30 лет мы доказали, что стремимся к процветанию и демократии и к лучшему будущему. СНГ - это организация, созданная Россией на руинах СССР, чтобы держать под контролем бывшие советские республики. Мы больше не можем оставаться за одним столом переговоров со страной-агрессором", - подчеркнул Гросу.

Как сообщалось, в начале мая Верховная рада приняла постановление "О выходе Верховной рады Украины из соглашения о Межпарламентской ассамблее государств-участников Содружества независимых государств". Решение поддержали 280 нардепов.

Напомним, Украина постепенно денонсирует соглашения, заключенные в рамках СНГ. В частности, Кабинет министров Украины принял решение о выходе из Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственном страховании военнослужащих государств-участников Содружества независимых государств.