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Молдова не сприятиме РФ в уникненні санкцій, - Санду

Фото: Майя Санду (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президентка Майя Санду запевнила, що Молдова не дозволить Росії уникнути санкцій через місцеві банки та реекспорт продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tv8.md.

Попри відмову від запровадження санкцій проти РФ, Молдова не сприятиме РФ в обході обмежень. Влада також не допустить реекспорт російських товарів із території країни.

"Ми не допустимо ухилення від санкцій через нашу банківську систему. Наші банки дотримуються встановленої міжнародним правом політики", – заявила президентка.

Санду також торкнулася теми купівлі російського газу. За її словами, наразі триває пошук інших постачальників блакитного палива.

"У нас лише один постачальник. Ми шукаємо альтернативні джерела постачання, але наразі він тільки один", – додала Санду.

Нагадаємо, що українська розвідка виявила налагодження контрабанди підсанкційних товарів до РФ через Грузію.

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