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Молдова анонсировала введение санкций против России из-за войны в Украине

Фото: Молдова анонсировала введение санкций против России из-за войны в Украине (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Правительство Молдовы планирует ввести ряд санкций против Российской Федерации из-за ее вторжения в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Николае Попеску.

По его словам, санкции будут относиться к определенным гражданам РФ.

"Речь идет преимущественно о запрете на въезд, замораживание банковских счетов или активов этих физических лиц, которые в той или иной степени причастны к агрессии против Украины", - заявил Попеску.

Он отметил, что решение уже принято, однако для его внедрения нужно время. Известно, что санкции будут приняты против 25 человек, однако не назвал их имена. Известно, что большинство из них - россияне.

Ранее мы сообщали, что парламент Молдовы одобрил переименование государственного языка с молдавского на румынский.

Напомним, Президент Молдовы Майя Санду считает, что ее стране не угрожает Российская Федерация, пока Украина дает отпор государству-агрессору.

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