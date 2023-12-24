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Молдова в 2024 году проведет референдум по вступлению в ЕС, - Санду

Фото: Майя Санду, президент Молдовы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Молдовы Майя Санду инициирует проведение осенью 2024 года референдума по вступлению страны в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента в видеообращении по случаю трех лет пребывания в должности.

В видеообращении Санду напомнила о том, что лидеры страны Европейского союза недавно одобрили решение о начале переговоров об интеграции Молдовы. По ее словам, это "то, что еще три года назад казалось невозможным".

"Нам еще многое предстоит сделать. И самое главное - обеспечить мир и лучшее будущее для всех семей и детей Молдовы. Мы имеем гарантию такого будущего только как государство-член Европейского Союза", - добавила лидер Молдовы. 

Санду призвала парламент инициировать организацию референдума осенью 2024 года, на котором голос жителей страны станет решающим. 

В частности она попросила поддержки у людей относительно ее кандидатуры на выборах в следующем году, где она будет участвовать, чтобы "завершить миссию европейской интеграции".

Саммит Европейского союза

14 декабря в Брюсселе прошел саммит Европейского совета, в ходе которого лидеры стран-членов сообщества одобрили начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Во время голосования премьер Венгрии Орбан покинул зал заседаний и не блокировал решение Евросовета касаемо Украины. Пойти на такой поступок заставил его канцлер Германии Олаф Шольц.

Как отмечал ранее глава Делегации Евросоюза Янис Мажейкс, в ЕС надеются на то, что Молдова сможет вступить в блок в своих международно признанных границах, то есть, включая Приднестровский регион.

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МолдоваЕвросоюз