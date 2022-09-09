Молдавський міністр подала у відставку після скандалу з дровами: що відомо
Міністр довкілля Молдови Юліана Кантараджіу подала заяву про відставку після скандалу навколо сайту для громадян щодо закупівлі дров на зиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook політикині.
"Сьогодні (8 вересня - ред.) я подала заяву про відставку з посади міністра довкілля", - зазначила Кантараджіу.
Вона вирішила звільнитися після засідання уряду, яке відбулося 7 вересня.
Під час зібрання прем'єр Молдови Наталія Гаврилиця піддала Кантараджіу критиці за те, що та не виконала вказівку створити до 1 вересня спеціальний сайт, на якому громадяни зможуть знайти повну інформацію про процес закупівлі дров на зиму.
Після засідання уряду в розмові з журналістами Кантараджіу дала зрозуміти, що не бачить нічого страшного в тому, що вказівку прем'єра не було виконано.
"Та, було доручення зробити сайт до 1 вересня. Не зробили. І що?" - сказала політикиня з посмішкою.
Це викликало обурення суспільства. У соціальних мережах вимагали негайної відставки Кантараджіу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що молдавський уряд підготував план на випадок непередбачених дій російського "Газпрому", який постачає газ в країну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.