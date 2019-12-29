Мокрий сніг і температура до +6: синоптики дали прогноз погоди до кінця року

Погода в Україні в останні дні 2019 року, 30 і 31 грудня, буде теплою і без істотних опадів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

Прогноз на 30 грудня

У понеділок в Україні хмарно і морозно. На заході температура повітря вдень становитиме -1 -3, а вночі -4 -6 градусів. На півдні країни вдень 0 +2, а вночі -1 -3.

У східних та центральних областях вдень очікується -1 -3, а вночі -2 -8 градусів. На півночі країни, вдень -2 -4, а вночі -5 -7. У Києві температура повітря вночі впаде до -6 -8, вдень -1 -3 градусів.

Прогноз на 31 грудня

У вівторок в Україні очікується хмарна погода, місцями мокрий сніг. У західних регіонах В останній день 2019 року очікується мокрий сніг. Температура повітря вночі -3 ... -5 градусів, вдень -1 +4. На решті території України без опадів. Темпетура повітря вночі становитиме -2 -4, а вдень прогріється до +1 +5 градусів.

Нагадаємо, 29 грудня на дорогах України очікується ожеледиця. Крім того, 30 грудня в Києві на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.