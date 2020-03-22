Мокрий сніг, ожеледиця та морози вночі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у неділю, 22 березня, погіршиться, очікується мокрий сніг, ожеледиця та морози в деяких регіонах країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Як зазначається, температура вночі становитиме близько 0, в західних областях від -1 до -5 морозу, вдень від +1 до +6 тепла; у південній і південно-східній частинах вночі +2+7 тепла, вдень від +5 до +10 градусів. На півночі від +1 до -1 градуса вночі й до +5 тепла вдень, очікується мокрий сніг. У центральних областях температура вночі становитиме від -1 до +2 тепла, а вдень до +6 градусів, можливий мокрий сніг.

Вітер переважно північно-східний, 9-14 м/с; на південному сході південно-західний, 5-10 м/сек. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

У Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг; температура протягом доби від -3 до -8 морозу.

Фото: погода в Україні 22 березня (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, синоптики прогнозували що з 21 березня погода в Україні різко погіршиться, що пов'язано з вторгненням арктичних повітряних мас з півночі, які принесуть опади у вигляді дощу, які в неділю (у західних та північних областях в суботу ввечері) перейдуть у сніг.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що до кінця тижня в Україні сильно зіпсується погода.