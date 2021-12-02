Мокрий сніг, ожеледь і потепління до +14: прогноз погоди в Україні на завтра

Погода в Україні

Завтра в західних і північних регіонах пройде сніг з дощем. Вночі та вранці у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях очікується налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура повітря тут складе від -1 до + 2 вночі, і від +1 до + 6 вдень.

У центральних областях синоптики очікують дощ зі снігом. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +3, вдень - від +4 до + 6.

На півдні та сході України очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від + 3 до +8, а вдень - від +10 до + 14.

Погода в Києві

У п'ятницю в столиці очікується сніг з дощем. Температура повітря в Києві вночі становитиме від -0 до +2, а вдень - від +4 до + 6.