Мокрий сніг та дощі: прогноз погоди на Різдво

Погода в Україні на Різдво буде з опадами у всіх регіонах. Температура повітря в цей день на півдні прогріється до +11 тепла, однак вночі у західних, центральних, північних та східних областях можливі заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні усі західні, північні регіони, а також Житомирську та Київську області вкриє мокрий сніг. На всій іншій території України очікується дощ.

У західних областях температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +4, а вночі від -1 до +3.

У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від +2 до +7, а вночі стовпчики термометрів покажуть -1 +3 градуси.

У південних та східних регіонах температура повітря буде в межах +3 +11, а вночі вона очікується від 0 до +6.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень очікується від +2 до +, а вночі від 0 до +2.

Нагадаємо, 7 січня вночі та вранці у в більшості областей спостерігатиметься туман. На півдні України місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Крім того, в січні середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.