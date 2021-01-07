Мокрий сніг та дощі: прогноз погоди на Різдво

Погода в Україні на Різдво буде з опадами у всіх регіонах. Температура повітря в цей день на півдні прогріється до +11 тепла, однак вночі у західних, центральних, північних та східних областях можливі заморозки.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Таким чином, сьогодні усі західні, північні регіони, а також Житомирську та Київську області вкриє мокрий сніг. На всій іншій території України очікується дощ.
У західних областях температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +4, а вночі від -1 до +3.
У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від +2 до +7, а вночі стовпчики термометрів покажуть -1 +3 градуси.
У південних та східних регіонах температура повітря буде в межах +3 +11, а вночі вона очікується від 0 до +6.
У Києві та області сьогодні буде мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень очікується від +2 до +, а вночі від 0 до +2.
Нагадаємо, 7 січня вночі та вранці у в більшості областей спостерігатиметься туман. На півдні України місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Крім того, в січні середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.