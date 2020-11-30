Мокрий сніг з дощем і заморозки: прогноз погоди на сьогодні

В Україні у понеділок, 30 листопада, в більшості регіонів очікуються опади у вигляді снігу і мокрого снігу з дощем. Температура повітря вдень коливатиметься від +7 до -2 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Опади очікуються на всій території, крім південного сходу, Київській, Закарпатській та Чернівецькій областях. На заході і в Чернігівській області прогнозують вночі сніг і мокрий сніг денна температура повітря. У Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській і Одеській областях мокрий сніг з дощем. У Харківській і Херсонській областях очікується невеликий дощ.

Температура повітря на заході і півночі коливатиметься від +2 до -2 градусів вдень, вночі -1-4. На сході стовпчики термометра покажуть +2+5 градусів вдень +2+4 вночі. У центральних областях очікується +1+5 градусів вдень, +2-1 вночі. На півдні буде +1+4 градуси, крім Херсонській і Запорізькій областях, де буде трохи більше тепло +4+7 градусів, вночі від 0 до +5.

Прогноз в Києві

У столиці в понеділок буде сухо. Температура повітря вдень складе 0+2 градуси, вночі -1-3.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні в країні попереджають про ожеледі на дорогах в більшості областей.

Також повідомлялося, що у грудні середня місячна температура очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.