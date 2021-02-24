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Мокрий сніг у 7 областях та мороз до -19: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

У середу, 24 лютого, у центрі та на півночі України очікуються опади. Температура повітря вдень у західних областях підніметься до +11 градусів, у центральних та південних областях спостерігатимуться заморозки, а на сході та півночі вдарять морози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні сніг з дощем буде йти у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. У Полтавській та Кропивницькій областях буде сніжно. На всій іншій території країни очікується погода без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +4 до +11, а вночі вона становитиме від -3 до -1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -7 до +4 градусів, а вночі від -14 до -1.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від -8 до +1, а вночі стовпчики термометрів покажуть -19...0 градусів.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде йти мокрий сніг. Температура повітря вдень буде від 0 до +3, а вночі від -8 до -3 градусів.

Нагадаємо, в синоптики прогнозують, що у середу будуть снігопади у вісьмох областях. Вночі температура повітря опуститься до -19.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні в найближчі два тижні не порадує ні особливо теплою погодою, ні відсутністю опадів.

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