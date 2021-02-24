Мокрий сніг у 7 областях та мороз до -19: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні сніг з дощем буде йти у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. У Полтавській та Кропивницькій областях буде сніжно. На всій іншій території країни очікується погода без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +4 до +11, а вночі вона становитиме від -3 до -1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -7 до +4 градусів, а вночі від -14 до -1.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від -8 до +1, а вночі стовпчики термометрів покажуть -19...0 градусів.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде йти мокрий сніг. Температура повітря вдень буде від 0 до +3, а вночі від -8 до -3 градусів.