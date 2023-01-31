Мокрый снег и ветер: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

Днем почти по всей стране, кроме Киевской области, прогнозируется небольшой мокрый снег, а местами дождь. Украинцев предупреждают о гололеде на дорогах.

Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 7-12 м/с. На западе Украины, в частности в Карпатах, возможны порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров днем в среднем покажут от -1 до +4 градусов. Температура воздуха ночью опустится до -1 -6 градусов, а в Карпатах в течение суток - 4 -9 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня без существенных осадков, местами возможен небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ожидается днем в районе нуля, а ночью до -6 градусов.