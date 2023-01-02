RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мокрый снег, гололед и похолодание: прогноз погоды на неделю

Фото: в Украине на этой недели ожидается похолодание, мокрый снег и гололед (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В начале текущей недели в Украине ожидается теплая погода без осадков. Однако с середины недели ожидается небольшое похолодание и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз "Укргидрометцентра" в Facebook.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток сохранится теплая погода без осадков. Температура воздуха ночью составит 0 +8 градусов, а днем +6 +12.

При этом с четверга, 5 января, прогнозируется изменение погодных условий. Так, в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях ночью ожидается мокрый снег, а днем преимущественно дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. В то же время на остальной территории ночью без осадков, а днем небольшой дождь.

Также синоптики сообщают, что в Украине местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +4 градусов, а днем температура составит +2 +8. В то же время на Закарпатье и юге страны температура прогреется до +12 градусов.

Однако на высокогорье Карпат прогнозируется значительный снег, метели. Температура в течение суток будет колебаться от -5 до 0 градусов.

Уже в пятницу, 6 января, ночью в Украине, кроме южной части и большинства западных областей, днем в Карпатском регионе и в восточной части прогнозируются осадки преимущественно в виде мокрого снега, а на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью и днем составит -6 0 градусов, а на северо-востоке страны опуститься до -10. В то же время в южной части, большинстве восточных областей и в Карпатском регионе ночью ожидается от -2 до +4 градусов, а днем +1 +7.

Напомним, Новый год в столице начался с температурных рекордов. Климатическая норма превышена на 13,8 градуса, что соответствует погоде середины апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине