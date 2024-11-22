Мокрый снег и резкие перепады температуры: какую погоду в Украине ожидать завтра

В субботу, 23 ноября, в Украине ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. При этом местами прогнозируется потепление.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Основная зона осадков охватит Левобережье, тогда как западные и северные регионы постепенно будут освобождаться от непогоды.

Уже в воскресенье, 24 ноября, почти по всей территории страны установится сухая погода. Исключением станет восток, где осадки могут задержаться на некоторое время.

Ветер будет оставаться порывистым и сильным, преимущественно северо-западного направления.

Температурный режим будет достаточно изменчивым. Ночью и днем температура по всей Украине преимущественно будет колебаться около нуля. В то же время в субботу на юге днем прогнозируется +4...+9 °C, а на востоке столбики термометров могут подняться даже до +9...+15 °C.

Погода в Киеве

В Киеве 23 ноября пройдет мокрый снег, тогда как 24 ноября столица уже будет наслаждаться сухой погодой.

Однако порывистый и некомфортный ветер усложнит пребывание на улице. Ночью в Киеве ожидается -2...0 °C, а днем температура составит около 0...+2 °C.