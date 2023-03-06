Мокрый снег, дожди и потепление до +16: прогноз погоды на неделю

По данным синоптиков, завтра в Украине, кроме юга, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах местами прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до -4, а днем ожидается +3 +8. В южной части страны температура поднимется до +9 +14 градусов.

8 марта в Украине, кроме южной части и большинства центральных областей, прогнозируется небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. В Карпатском регионе ожидаются умеренные осадки. Температура ночью ожидается в пределах от +4 до -3 градусов. При этом днем будет +7 +14 градусов.

В четверг, 9 марта, в западных, северных областях синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На остальной территории ожидается небольшой дождь, в южных (ночью и в центральных) областях без существенных осадков. Температура ночью составит от 2 градусов тепла до 3 мороза, а днем +1 +6 градусов. На Закарпатье и в большинстве центральных областей ожидается +7 +12, в южных и восточных областях ночью +3 +8, а днем +11 +16 градусов.

В пятницу, 10 марта, в западных, северных областях ночью ожидается мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет колебаться от +2 до -3 градусов, а днем ожидается +1 +7.

На остальной территории страны прогнозируется дождь, ночью в юго-восточной части, днем в большинстве центральных областях без существенных осадков. Температура ночью составит +1 +7 градусов, днем в центральных областях +6 +12, а в южных и восточных областях +10 +15.