МОК вніс зміни в церемонію відкриття Олімпійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) змінив порядок виходу команд під час церемонії відкриття Олімпійських ігор. Про це повідомляється на сайті організації.

Вперше нові правила будуть діяти на Іграх в Токіо. Тепер останні команди будуть представляти країни, які прийматимуть такі Ігри. Це означає, що на Токіо-2020 трьома останніми командами, які будуть марширувати, будуть США, Франція і Японія в такому порядку. Столиця Франції прийме літню Олімпіаду у 2024 році, а Лос-Анджелес - у 2028 році.

Метою змін є підвищення уваги, яке майбутні господарі отримують в ході підготовки до Ігор, надаючи їм популярність на стадіоні і серед світової аудиторії під час церемоній відкриття.

Відкривати парад традиційно буде збірна Греції, оскільки вона є батьківщиною Олімпійських ігор. Відразу після неї на стадіоні з'явиться збірна команда біженців і, таким чином, також отримає особливу увагу.

Літня Олімпіада-2020 пройде в Токіо (Японія) з 24 липня по 9 серпня.

Нагадаємо, український чемпіон світу за версіями WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко стане почесним послом Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.