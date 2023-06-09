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МОК определил день зажжения олимпийского огня перед Играми-2024

Фото: Олимпийский огонь зажгут весной (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Олимпиады 2024 года определились с датой проведения церемонии зажигания и сроками передачи олимпийского огня в Париж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Церемония зажжения состоится 16 апреля. Традиционно мероприятие пройдет в греческой Олимпии. В столицу Франции огонь попадет ориентировочно через неделю.

Города-хозяева Олимпийских игр обычно получали огонь в тот же день благодаря авиасообщению. Однако в 2024 году символ Олимпиады перевезут трехмачтовым парусником "Белем". Судно четыре десятилетия назад получило статус исторического памятника.

Олимпийские игры-2024 пройдут летом. Соревнования продлятся месяц – с 26 июля по 26 августа. Париж раньше дважды принимал Игры (1900, 1924). Большинство соревнований летних Игр примет "Стад де Франс".

Ранее France Football объявил дату вручения "Золотому мячу-2023". Церемония награждения состоится 30 октября. В начале сентября культовое издание объявит список трех десятков номинантов.

К слову, ранее НОК Украины утвердил поименный список спортсменов на Европейские игры-2023.

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