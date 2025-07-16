МОК представил медали зимней Олимпиады-2026: пять интересных фактов о наградах

Оргкомитет зимней Олимпиады-2026 и Международный олимпийский комитет (МОК) официально представили медали, которые будут вручать призерам Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МОК.
Презентация состоялась в историческом венецианском Палаццо Балби. Награды воплощают главные идеи Игр - минимализм, экологичность и силу единства.
Вот пять главных фактов о медалях Олимпиады-2026.
Медали визуально соответствуют эстетике Игр - чистые формы, сдержанный стиль и современность.
Над творческой концепцией работала команда под руководством Рафаэллы Панье, которая отвечает за общий стиль визуального оформления соревнований. Их целью было возвращение к сути - к простоте, гармонии, внутренней глубине.
Дизайн вдохновлен авангардной итальянской школой: функциональность, символизм, уважение к пространству и форме.
Уникальной чертой медалей стало их "раздвоение": каждая награда как будто состоит из двух частей - с разными текстурами, которые сочетаются в единое целое.
Это символика двух городов-хозяев - Милана и Кортины-д'Ампеццо. А также - аллюзия на Олимпийские и Паралимпийские игры, проходящие под общей идеей.
Кроме того, это глубокая метафора единства: спортсмена и тренера, человека и команды, индивидуального достижения и совместной работы. Такая концепция станет сквозной темой Игр-2026.
Медали изготавливает Итальянский государственный монетный и полиграфический институт в Риме.
Впервые в истории Игр награды отливаются в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемых источниках энергии. Все покрытия и материалы - экологичны и пригодны к вторичной переработке.
Этот подход является отражением приоритетов организаторов: ответственное производство, забота о природе и сохранение альпийской среды.
Всего награды получат 1 146 спортсменов. 735 будут вручены на Олимпийских играх и 411 - на Паралимпиаде.
Технические характеристики наград следующие:
Награда зимней Олимпиады-2026 (фото: olympics.com)
Италия уже имеет опыт организации зимних Олимпиад.
Впервые в стране они прошли в 1956 году (Кортина-д'Ампеццо). Во второй раз - в 2006-м (Турин). Игры 2026 года объединят городскую динамику Милана с красотой горных трасс Кортины.
Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, а Паралимпийские игры - с 6 по 15 марта.
Ранее стало известно, что хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде впервые за 12 лет.
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