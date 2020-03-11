У МОК відреагували на можливе перенесення Олімпіади-2020

Міжнародний олімпійський комітет відреагував на заяву свого представника щодо можливого перенесення літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо на один або два роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив представник організаційного комітету Олімпіади, МОК та оргкомітет не розглядали варіантів щодо перенесення змагань на інші дати через небезпеку поширення коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, раніше американська газета The Wall Street Journal, посилаючись на джерело в МОК повідомила, що Олімпійські ігри в Токіо можуть перенести на 2 роки через небезпеку поширення коронавірусу. Неназваний представник МОК заявляв, що організатори Олімпіади зазнають великих збитків через проведення змагань без глядачів.

Також РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я обговорила можливість проведення Олімпійських ігор 2020 року в Токіо без глядачів. У середині лютого організація не бачила підстав для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо через коронавірус.

Крім того, 12 березня церемонія запалення і передачі олімпійського вогню в Олімпії відбудеться без глядачів у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Церемонія також буде закрита для журналістів