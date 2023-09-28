МОК афишировал рассмотрение рекомендаций о допуске россиян в спорт: когда ждать решения

МОК собрался рассмотреть очередные рекомендации по участию спортсменов из РФ и Белоруссии в международных соревнованиях. Форум спортсменов пройдет 1-2 октября.

Противоречивый вопрос поручили комиссии атлетов МОК. Ее члены попытаются обновить рекомендации международным спортивным федерациям о допуске белорусских и российских атлетов. Обсуждение намечено на вторую половину первого дня форума.

Ранее МОК запланировал внести изменения в Олимпийскую хартию. Исполком организации планирует дополнить олимпийские принципы рядом правок, в частности, по обязательному доступу к занятиям спортом "без какой-либо дискриминации по международно признанным правам человека в рамках олимпийского движения". Их могут использовать для оправдания допуска россиян к Олимпийским играм даже в условиях агрессии против Украины.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Скорее всего, Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Зато высокой остается вероятность появления белорусских и российских атлетов в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

До недавнего времени ориентиром для принятия решения в отношении белорусских и российских атлетов называли сентябрь-октябрь. Однако Бах заявил, что МОК не определял для себя конкретных сроков для вердикта по этому вопросу. Глава олимпийского движения постоянно пытается продвигать тезис о спорте вне политики.

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представителей РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов из таких турниров. Теперь украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.