"Можуть виграти": Пентагон про перспективи України у війні з Росією

Міністерство оборони США вважають, що Україна може виграти війну проти Росії. У Пентагоні зазначили, що Україна це вже довели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Пентагону Джона Кірбі.

За його словами, докази перемоги України у війні з Росією можна побачити в результатах, які демонструють українські сили щодня. "Абсолютно вони можуть виграти", - повторив представник Пентагону.

"Звичайно, вони (українці - ред.) можуть перемогти", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, раніше генерал армії США Марк Міллі заявив, що війна України з Росією може затягнутися на довгі роки.

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