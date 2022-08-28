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Чи можуть російські хакери "зламати" Дію? В Україні вказали на важливий нюанс

Фото: чи можуть російські хакери "зламати" Дію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські хакери атакували застосунок Дія з початку масштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Але документи в самому додатку не зберігаються, тому це не має сенсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена Комітету з питань цифрової трансформації Сергія Штепи в ефірі телемарафону.

"Річ у тому, що сам додаток Дія не зберігає жодних даних українців, ці дані підтягуються з відповідних реєстрів. Безумовно, РФ влаштовувала чи мало хакерських атак з початку війни. Ці атаки були спрямовані і на реєстри, і на органи державної влади, на їх сайти і безпосередньо на персональні дані користувачів", - розповів він.

За словами Штепи, всі атаки були успішно видбиті, а українські хакери успішно працюють у РФ.

"Там чи Пенсійний фонд не може працювати, то інші органи влади, то сайти всіх банків не працюють", - нагадав він.

Як повідомлялося, нещодавно українські хакери зламали телебачення у Криму, показавши звернення президента Володимира Зеленського та кадри довоєнної України.

Крім того, український портал Minfin.ua зазнав хакерської атаки. На головних сторінках сайтів з'явилися фейкові плакати, а від імені сайту йде фейкове розсилання.

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Дія