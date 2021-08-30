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Не можуть приступити до гасіння: у Києві дерево впало на електролінію та загорілося

Автор: Сергій Пишкін

На проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка наразі вирує у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося. Пожежники не можуть приступити до гасіння.

Про це повідомила прессекретар ДСНС Києва Світлана Водолага в коментарі РБК-Україна.

"Там унаслідок влучання блискавки дерево впало на дроти, в результаті чого спалахнула пожежа. Загони ДСНС вже там, але приступити до гасіння ми не можемо, бо є загроза для рятувальників. Чекаємо, коли відключать електрику", - заявила Водолага.

Також прессекретар ДСНС додала, що кафе "Хутор Виноградний", яке розташоване поруч з місцем пожежі - не постраждало.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика, 18+.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про негоду у Києві та наслідки до яких вона призвела.

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