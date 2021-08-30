Не можуть приступити до гасіння: у Києві дерево впало на електролінію та загорілося

На проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка наразі вирує у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося. Пожежники не можуть приступити до гасіння.
Про це повідомила прессекретар ДСНС Києва Світлана Водолага в коментарі РБК-Україна.
"Там унаслідок влучання блискавки дерево впало на дроти, в результаті чого спалахнула пожежа. Загони ДСНС вже там, але приступити до гасіння ми не можемо, бо є загроза для рятувальників. Чекаємо, коли відключать електрику", - заявила Водолага.
Також прессекретар ДСНС додала, що кафе "Хутор Виноградний", яке розташоване поруч з місцем пожежі - не постраждало.
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика, 18+.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про негоду у Києві та наслідки до яких вона призвела.