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Коли можуть визначитися з новим директором НАБУ: відповідь Немчінова

Фото: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Нового директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) можуть обрати протягом найближчих місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова на телемарафоні.

"Я думаю, що протягом двох місяців з першого офіційного засідання комісії це відбудеться. На цьому тижні пройшла робоча група за участю всіх членів комісії, щоб ми з'ясували робочі питання. Було обмеження з тим, що один з членів комісії, який представляє донорів, був одночасно членом комісії з відбору керівника САП. Після того, як ця комісія завершила роботу і призначили керівника САП, був усунутий можливий конфлікт інтересів", - зазначив він.

Нагадаємо, цього тижня Кабінет міністрів ініціював початок відбору кандидатів на посаду директора НАБУ.

До цього президент Володимир Зеленський доручив якнайшвидше провести конкурс, на чому наполягає Європейська комісія. Призначення керівництва антикорупційних органів є однією з умов кандидатства України на вступ до ЄС.

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НАБУОлег Немчінов