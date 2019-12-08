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Не можу в цьому співати: Джамала розговорилася про зоряні забаганки

Lite » Мода 08.12.2019 - 19:24
Не можу в цьому співати: Джамала розговорилася про зоряні забаганки
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка Джамала розговорилася з шанувальниками в Instagram

Відома українська співачка Джамала, яка в 2016-му році виграла конкурс "Євробачення" в нещодавній своїй публікації поділилася подробицями "закулісся". Артистка розповіла, як обирає собі образ для виступів і що є вирішальним чинником для неї. Про це співачка написала на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Як зізнається артистка, для того, щоб їй вибрати костюм, вона повинна переконатися в тому, що їй буде комфортно виступати.

"А хочете трохи робочих подробиць? Наприклад, як я вибираю свій образ на концерт? Перший етап - це вибір тканини. Я починаю в ній співати. І якщо мені жарко або не зовсім зручно, з неї нічого не шию. Для мене моя музика - це свобода рухів, тому останнім часом я дуже люблю брючні костюми. З одного боку, вони виглядають дуже жіночно, а з іншого - можеш рухатися як завгодно", - зізналася артистка.

Не можу в цьому співати: Джамала розговорилася про зоряні забаганки

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також співачка зізналася, що одного разу за два дні до концерту їй довелося міняти плаття через те, що в ньому було незручно співати.

"За 2 дні до київського концерту у нас вже було готове яскраве кольорове плаття. На останній примірці я заспівала в ньому і все ... Зрозуміла, що повний дисонанс :( І тоді сказала своєму стилісту Юрі Жуйкову: "Стоп! Хочу біле вбрання! Піджак, плащ - не знаю. Хочу зовсім інше. Вибач! Я не можу в цьому співати". Юра погодився і пішов шукати тканину!!! Дякую всім людям, які працюють з творчими людьми. Ось же Бог подарував професію. Сил вам", - поділилася співачка.

В коментарях порахували, що робота стиліста Джамали – неперевершена:

  • У вас професійний стиліст, який вас перш за все розуміє, а також розуміється на одязі. У вас чудові костюми, і ви в них - неперевершені.
  • У Вас було неймовірне вбрання! Саме воно було у той вечір Ваше. Дякую за красу і абсолютну гармонію. Я дуже їм надихнулася на створення деяких елементів свого наряду.
  • Чому ви на концерті постійно виступаєте в одному образі?
  • Ти офігенно виглядала.
  • Це називається зірковою хворобою. У деяких зірок іноді вона доходити до примхів подібних дитячим)) Того не хочу, цього не буду, це хотіла, але передумала...
  • Ваш стиль дуже крутий! Обожнюю його!

Нагадаємо, Джамала зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і сином. Щасливе сімейство з задоволенням позували на атмосферних осінніх кадрах.

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