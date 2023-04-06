Начиная с 2018 года операторы латвийской корпорации вступили в сговор с оператором By Trade OU, эстонской компанией, а также физическими лицами в России и российской компанией для нарушения экспортных законов и правил США и последующего ввоза в Россию лобзиковой кофемолки, произведенной в Коннектикуте.

Координатно-шлифовальный станок является системой высокоточных шлифовальных станков, для которой не требуется лицензия на экспорт в страны Европейского Союза, но требуется лицензия на экспорт и реэкспорт в Россию из-за ее потенциального применения этого оборудования в программах ядерного распространения и обороны. Ни разу ответчики не обращались за получением и не имели лицензии Министерства торговли США на экспорт или реэкспорт лобзикового шлифовального станка в Россию.

Власти США в сотрудничестве с латвийскими властями перехватили координатно-шлифовальный станок в Риге (Латвия), прежде чем его должны были отправить в Россию.

Расследование координировалось группой KleptoCapture Министерства юстиции, межведомственной оперативной группой правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортного контроля и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты вместе со своими иностранными союзниками и партнерами ввели в ответ на неспровоцированные военные действия России.