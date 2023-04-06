Могли применить в ядерных целях. США предотвратили передачу России оборудования

Расследование попытки контрабанды предмета двойного назначения, подлежащего экспортному контролю, в Россию, в нарушение законов и правил США, привело к конфискации станка стоимостью примерно 826 000 долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства юстиции США.
Начиная с 2018 года операторы латвийской корпорации вступили в сговор с оператором By Trade OU, эстонской компанией, а также физическими лицами в России и российской компанией для нарушения экспортных законов и правил США и последующего ввоза в Россию лобзиковой кофемолки, произведенной в Коннектикуте.
Координатно-шлифовальный станок является системой высокоточных шлифовальных станков, для которой не требуется лицензия на экспорт в страны Европейского Союза, но требуется лицензия на экспорт и реэкспорт в Россию из-за ее потенциального применения этого оборудования в программах ядерного распространения и обороны. Ни разу ответчики не обращались за получением и не имели лицензии Министерства торговли США на экспорт или реэкспорт лобзикового шлифовального станка в Россию.
Власти США в сотрудничестве с латвийскими властями перехватили координатно-шлифовальный станок в Риге (Латвия), прежде чем его должны были отправить в Россию.
Расследование координировалось группой KleptoCapture Министерства юстиции, межведомственной оперативной группой правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортного контроля и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты вместе со своими иностранными союзниками и партнерами ввели в ответ на неспровоцированные военные действия России.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявляла, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств восстановления Украины заслуживают поддержки.
Соединенные Штаты предприняли новую агрессивную попытку причинить боль экономике России и особенно ее олигархам с намерением воспрепятствовать вторжению Кремля в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.