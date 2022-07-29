Міг бути не обстріл. З'явилися нові деталі злочину росіян в Оленівці

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович не відкидає, що Росія могла вбити десятки українських військовополонених у колонії Оленівки, не вдаючись до обстрілу барака, куди спеціально перевели жертв напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Попередньо, це не стільки (або не тільки) обстріл, скільки схоже на спробу прибрати сліди після подій, що відбулися в будівлі. Одна з головних ознак – люди в будівлі не розкидані як від вибуху, а схожі на обгорілі тіла, які були мертві на момент початку пожежі", - написав він.

За словами Арестовича, фахівці-піротехніки, аналізуючи російське відео з Оленівки, кажуть, що картина більше схожа на підрив речовини з високою температурою горіння всередині самої будівлі, ніж результат обстрілу.