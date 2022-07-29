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Міг бути не обстріл. З'явилися нові деталі злочину росіян в Оленівці

Фото: радник голови Офісу президента України Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович не відкидає, що Росія могла вбити десятки українських військовополонених у колонії Оленівки, не вдаючись до обстрілу барака, куди спеціально перевели жертв напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Попередньо, це не стільки (або не тільки) обстріл, скільки схоже на спробу прибрати сліди після подій, що відбулися в будівлі. Одна з головних ознак – люди в будівлі не розкидані як від вибуху, а схожі на обгорілі тіла, які були мертві на момент початку пожежі", - написав він.

За словами Арестовича, фахівці-піротехніки, аналізуючи російське відео з Оленівки, кажуть, що картина більше схожа на підрив речовини з високою температурою горіння всередині самої будівлі, ніж результат обстрілу.

Як повідомлялося, Росія навмисне завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка Донецької області, де на той момент утримувалися українські полонені, що призвело до численних жертв.

Детальніше про трагедію в колонії Оленівки – у матеріалі РБК-Україна.

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