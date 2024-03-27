Модульное жилье. В Берлине построят 16 центров размещения украинцев

В Берлине построят 16 центров для размещения беженцев, где смогут разместить более 6000 человек. Об этом сообщил мэр города Кай Вегнер.

Также в ближайшее время добавят 1000 мест в бывшем аэропорту Тегель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berlin.de .

Украинцев в Берлине будут селить в модульные дома

В девяти районах Берлина построят 16 центров с жильем контейнерного типа для беженцев. Всего – на 6130 мест. Соответствующее решение Сенат принял 26 марта.

"Продолжение Тегеля не является явным желанием Сената. Цель – обеспечить децентрализованное размещение беженцев. Цифры снова растут. Это дает нам немного передохнуть, но общая проблема останется", – сказал Кай Вегнер.

16 новых контейнерных центров планируется построить в 2025 и 2026 годах. Найименьший объект рассчитан на 150 мест, самый большой – на 620 мест.

Это будут 1-3 этажные здания, которые будут использовать как общежития и отдельные квартиры. Программа жилых контейнеров должна обеспечить размещение беженцев в ближайшие годы.

Центр в Тегеле будет действовать до 2026 года

Также центр для беженцев на территории бывшего аэропорта Тегеля планируют расширить на 1000 мест. Новые места должны открыть летом 2024 года. Запланировано строительство шести больших палаток.

Фото: Центр размещения украинцев в Тегеле (gettyimages.com)

Сейчас в центре прибытия в Тегеле находится около 3900 беженцев из Украины и около 540 искателей убежища. Планируется, что он будет действовать до 31 декабря 2025, а затем объекты демонтируют.

По данным управления социального обеспечения, в настоящее время в Берлине существует около 12 000 центров экстренного размещения. Власти хотят закрыть их в среднесрочной перспективе.