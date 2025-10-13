Модный выход жены Усика: как носить кожаную юбку этой осенью

Жена Александра Усика Екатерина продемонстрировала элегантный и одновременно смелый осенний образ, главным акцентом которого стала кожаная юбка.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее новую публикацию в Instagram.
Кожаная юбка
Ключевой элемент образа - кожаная юбка. Екатерина выбрала обтягивающую юбку-"карандаш" длины миди.
Вместо классического черного она сделала ставку на глубокий и насыщенный цвет бордо (винный). Этот оттенок выглядит дорого, роскошно и является одним из ключевых трендов осени 2025, что придает образу теплоту и глубину.
Свитер
Чтобы сбалансировать лук, жена Усика дополнила юбку черным объемным свитером с высокой горловиной. Такой свитер создает контраст текстур (мягкий трикотаж против гладкой кожи) и подчеркивает стройную фигуру.
Обувь
Лук завершают классические туфли-лодочки на высоком каблуке нейтрального кремового цвета. Светлая обувь визуально удлиняет ноги и не "обременяет" низ образа, позволяя бордовой юбке оставаться в центре внимания.
Этот аутфит - идеальное сочетание классической элегантности и современных трендов. Он доказывает, что яркая кожа и игра на контрасте объемов (оверсайз свитер + обтягивающая юбка) - must-have приемы для стильной и модной осени 2025.
Кожаная юбка - универсальный элемент гардероба, который легко адаптируется под разные стили, настроение и случаи. Вот несколько идей, с чем ее можно комбинировать этой осенью.
Рубашка или блузка
Классическая белая рубашка или шелковая блузка - идеальный вариант для офиса или деловых встреч. В паре с юбкой-"карандашом" создает элегантный, сдержанный образ. А если выбрать модель с бантом или акцентными рукавами - получите модный лук без излишней строгости.
Блейзер или жакет
Для лаконичного и стильного образа добавьте к юбке структурированный блейзер. Особенно актуальны модели оверсайз или удлиненные варианты с поясом. Такой лук выглядит дорого и модно - идеально для встреч или стильного дня в городе.
Футболка или лонгслив
Для лука в стиле casual выберите простую белую футболку или базовый лонгслив. Добавьте кеды или лоферы - и получите удобный, но стильный образ на каждый день.
Водолазка или топ с высокой горловиной
Тонкая водолазка, заправленная в юбку, - беспроигрышный вариант для осенних образов. Создает визуальную вертикаль и подчеркивает фигуру. Для вечернего выхода можно выбрать водолазку с блеском или металлической нитью.
Обувь
Кроме классических туфель, кожаную юбку можно носить с высокими сапогами, ботильонами или даже грубыми ботинками на тракторной подошве - все зависит от стиля, которого вы хотите достичь.
