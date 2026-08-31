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Моди призвал Путина прекратить "бесконечную войну"

18:27 31.08.2026 Пн
2 мин
Индия предлагает закончить эру кровопролития
aimg Елена Бджола
Фото: премьер-министр Индии Нарендра Модb на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным (Getty Images)

Индийский лидер произнес мощное послание миру от "земли Ганди и земли Будды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление у Х премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на полях заседаний Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Моди призывает к миру

Моде во время общения с Путиным заявил, что мир должен наконец-то избрать жизнь без войны.

"Мы должны отойти от бесконечной войны к прекращению войны", - заявил премьер-министр Индии российскому диктатору.

Он считает, что каждый день, проведённый в войне, отталкивает человечество обратно. А каждый шаг к миру наполняет его "новой надеждой и новым энтузиазмом".

"Мы должны двигаться в этом направлении, потому что это необходимо для благополучия человечества. Все вопросы следует решать мирным путем как можно скорее. Это призыв человечества", - уверен Моди.

Ранее РБК-Украина писало, что индийские НПЗ вынужденно сокращают импорт российской нефти с повышенных уровней. Главной причиной стали успешные удары Украины по инфраструктуре РФ, существенно нарушившие экспортные поставки.

Также сообщалось, что после гибели гражданина Индии на борту торгового судна MV OMORFI Нью-Дели обратился к украинской стороне с официальным дипломатическим требованием.

Кроме того, Россия за последние десять дней столкнулась с дипломатическими демаршами сразу от трех стран. Индия выразила решительный протест из-за российского удара ракетами по сухогрузу MV Golden Leo возле порта Одессы, в результате которого погибли четыре индийца.

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