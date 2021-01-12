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Імунітет мінімум на рік: Moderna розповіла про свою вакцину від COVID

Автор: Игорь Литвиненко

Американська компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу здатна забезпечити річний імунітет до COVID-19. Зараз в компанії планують вивчити, чи здатне введення третьої дози посилити захист.

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Про це заявив головний лікар Moderna Тал Закс, передає CNN.

"Ми очікуємо, що вакцинація триватиме не менше року", - заявив Закс.

Наразі вакцина вводиться двома дозами з інтервалом в близько місяць. Через те, що вакцина була винайдена лише минулого року, поки невідомо, як довго вона здатна забезпечувати захист від коронавірусу.

"Нам доведеться підштовхнути людей, щоб побачити, наскільки добре працює посилення. Ми думаємо, що є можливість для посилення, особливо тих, хто схильний до високого ризику", - додав Закс.

Нагадаємо, минулого тижня вакцину компанії Moderna схвалили в Європейському союзі. Найближчим часом в ЄС повинні поставити 80 млн доз вакцини.

Раніше Moderna заявляла про можливий ефект на пару років від її вакцини проти коронавірусу. Однак для остаточної оцінки ефективності вакцини потрібні додаткові дані.

Прогноз погоди
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