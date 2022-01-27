Moderna проводить клінічні випробування COVID-вакцини проти "Омікрона"

Компанія Moderna заявила в середу, що проводить клінічні випробування бустерної дози вакцини. Вона розроблена спеціально для боротьби з варіантом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що компанія розпочала другу фазу випробувань.

Всього у випробуваннях братимуть участь 600 осіб старше віком за 18 років, половина з яких вже отримали дві дози вакцини Moderna від COVID-19 щонайменше шість місяців тому, а половина з них отримали дві дози, а також раніше дозволену бустерну дозу.

Тому бустер, спеціально націлений на "Омікрон", буде оцінюватися як третя і четверта дози.