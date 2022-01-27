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Moderna проводит клинические испытания COVID-вакцины против "Омикрона"

Автор: Артур Родивилов

Компания Moderna заявила в среду, что проводит клинические испытания бустерной дозы вакцины. Она разработана специально для борьбы с вариантом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что компания приступила ко второй фазе испытаний.

Всего в испытаниях примут участие 600 человек старше 18 лет, половина из которых уже получили две дозы вакцины Moderna от COVID-19 по меньшей мере шесть месяцев назад, а половина из них получили две дозы, а также ранее разрешенную бустерную дозу.

Поэтому бустер, специально нацеленный на "Омикрон", будет оцениваться как третья и четвертая дозы.

Напомним, фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против коронавируса с акцентом на защиту от штамма "Омикрон".

Отметим, подробнее о том, когда ждать вакцину против нового штамма читайте в материале "Омикрон" распространяется по миру. Когда компании разработают против него вакцину?".

Напомним, ранее в Pfizer предложили делать ежегодную COVID-прививку вместо частых ревакцинаций.

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