Moderna проводит клинические испытания COVID-вакцины против "Омикрона"

Компания Moderna заявила в среду, что проводит клинические испытания бустерной дозы вакцины. Она разработана специально для борьбы с вариантом коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что компания приступила ко второй фазе испытаний.
Всего в испытаниях примут участие 600 человек старше 18 лет, половина из которых уже получили две дозы вакцины Moderna от COVID-19 по меньшей мере шесть месяцев назад, а половина из них получили две дозы, а также ранее разрешенную бустерную дозу.
Поэтому бустер, специально нацеленный на "Омикрон", будет оцениваться как третья и четвертая дозы.
Напомним, фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против коронавируса с акцентом на защиту от штамма "Омикрон".
Отметим, подробнее о том, когда ждать вакцину против нового штамма читайте в материале "Омикрон" распространяется по миру. Когда компании разработают против него вакцину?".
Напомним, ранее в Pfizer предложили делать ежегодную COVID-прививку вместо частых ревакцинаций.