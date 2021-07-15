RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Moderna планує створити мРНК-вакцини проти грипу та ВІЛ

Автор: Даша Харченко

Американська фармкомпанія Moderna планує розробляти вакцин проти різних вірусів, у тому числі ВІЛ. Для цього хочуть використати мРНК технологію, на якій розроблюється вакцина проти коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Для головного виконавчого директора Moderna Стефане Банселя вакцина від COVID – це лише початок. Він давно обіцяв, якщо технологія мРНК спрацює, це призведе до появи нової гігантської індустрії, здатної лікувати майже все: від хвороб серця до раку й рідкісних генетичних захворювань", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вже тестуються або готуються до випробувань на людях нові вакцини проти десяти вірусів, у тому числі "бустерів" проти коронавірусу, щеплень проти сезонного грипу, ВІЛ та інших. Крім того, на зараз розробляються вакцини від нових вірусів, таких як Nipah та Zika.

Нагадаємо, нові дослідження показали високу ефективність вакцин Moderna та Pfizer.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина