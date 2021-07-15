Moderna планирует создать мРНК-вакцины против гриппа и ВИЧ

Американская фармкомпания Moderna планирует разрабатывать вакцин против различных вирусов, в том числе ВИЧ. Для этого хотят использовать мРНК технологию, на которой разрабатывается вакцина против коронавируса.

"Для главного исполнительного директора Moderna Стефан Банселя вакцина от COVID – это только начало. Он давно обещал, если технология мРНК сработает, это приведет к появлению новой гигантской индустрии, способной лечить почти все: от болезней сердца до рака и редких генетических заболеваний", - говорится в сообщении.

В частности, уже тестируются или готовятся к испытаниям на людях новые вакцины против десяти вирусов, в том числе "бустеров" против коронавируса, прививок против сезонного гриппа, ВИЧ и других. Кроме того, на сейчас разрабатываются вакцины от новых вирусов, таких как Nipah и Zika.