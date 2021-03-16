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Діти

Moderna почала тестувати вакцину від COVID-19 на дітях

Автор: РБК-Україна

Американська біотехнологічна компанія Moderna приступила до тестування своєї вакцини від коронавірусу на дітях. Фаза 2/3 випробувань препарату mRNA-1273 проводиться на дітей у віці від 6 місяців до 12 років.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У ході дослідження передбачається оцінити безпека, переносність, реактогенність та ефективність двох доз вакцини mRNA-1273, що вводяться з інтервалом у 28 днів.

Планується, що у дослідженні візьмуть участь близько 6 750 дітей у Сполучених Штатах і Канаді у віці від 6 місяців до 12 років.

У ході першого етапу учасники дослідження у віці від двох до 12 років отримають одну з двох дозувань (50 або 100 мкг), учасники віком від шести місяців до двох років отримають препарат у трьох дозуваннях (25, 50 і 100 мкг).

Потім буде проведено проміжний аналіз, щоб виявити, яке дозування буде використовуватися на другому етапі дослідження з контролем плацебо. Після другого щеплення за учасниками дослідження буде вестися спостереження протягом 12 місяців.

У грудні Moderna приступила до випробувань вакцини від COVID-19 у США серед підлітків у віці від 12 до 17 років. В компанії планують зібрати інформацію навесні 2021 року.

У Сполучених Штатах вакцину Moderna дозволено використовувати для громадян віком від 18 років.

Нагадаємо, компанія Moderna заявила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19. Вона повинна допомогти в боротьбі зі штамом коронавірусу з ПАР.

Раніше повідомлялося, що Moderna має намір продати вакцини від COVID-19 на 18 млрд доларів.

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