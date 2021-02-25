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Moderna має намір продати вакцини від COVID-19 на 18 млрд доларів

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 14:58
Moderna має намір продати вакцини від COVID-19 на 18 млрд доларів Фото: вакцина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Компанія Moderna Inc заявила, що в цьому році очікує виручки від продажу вакцини проти COVID-19 на суму 18,4 мільярдів доларів. Всього компанія планує виробити 700 мільйонів доз у 2021 році, при цьому спробує збільшити виробництво до 1 мільярда доз.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Компанія Pfizer Inc, яка на даний момент проводить єдину вакцину, дозволену для екстреного використання в Сполучених Штатах, заявила раніше, що чекає рекордних продажів вакцини проти коронавірусу, яку вона виробляє з німецьким партнером BioNTech. Компанія очікує, що 2021 році виручка складе близько 15 мільярдів доларів.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, серед вакцин від COVID-19 найбільшою довірою українців користується американо-німецька Pfizer/BioNTech (23%). У трійку лідерів також входять шведсько-британська AstraZeneca/Oxford (16%) і американська Moderna (12%).

За даними міжнародного опитування Gallup International, дві третини українців (65%) готові щепитися від коронавірусу, якщо вакцина буде загальнодоступною і буде вважатися безпечною і ефективною. Відмовляються це робити 30% населення.

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