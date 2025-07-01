С моделированием вторжения Китая: Тайвань проведет масштабные военные учения

Армия Тайваня проведет ежегодные военные учения. В этом году военные и резервисты будут отрабатывать сымитированную блокаду и вторжение на остров со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Известно, что учения "Хань Куан" начнутся 9 июля, и продлятся десять дней. В них примут участие более 22 тысяч резервистов. По сообщению агентства, учения являются беспрецедентными как по продолжительности, так и по масштабу.

В видеообращении к военным перед началом учений президент Тайваня Лай Чинте сообщил, что в последние годы страна постоянно готовится к "войне без пушечного дыма", такой как "китайская инфильтрация" и дезинформационные атаки.

Начальник отдела объединенного боевого планирования Минобороны Тайваня Тунг Чжи-син также отметил, что в ходе учений будет, в частности, отработан сценарий совместной огневой атаки и морской переправы десантной группы армии Китая.

Вооруженные силы Тайваня также будут практиковать построение серии ударов с помощью высокоточных атак с моря и воздуха.