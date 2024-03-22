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Модель бронирования должна предусматривать ценность рабочих, а не размер их зарплаты, - эксперт

Фото: модель бронирования должна предусматривать ценность рабочих, а не размер их зарплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Модель бронирования, которая предусматривает размер зарплаты от 35 тысяч, не учитывает реалии украинской экономики и может привести к остановке крупных предприятий, которые находятся на грани рентабельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елену Колесникову.

"Мы постоянно в диалоге с властями относительно мобилизации и так называемой процедуры бронирования. Из-за несовершенства этой процедуры мы теряли самые ценные кадры, и пытались это объяснить Министерству экономики. Для того чтобы подготовить продавца, нужно 2 недели. А для того, чтобы подготовить металлурга, необходимо от 3 до 6 лет! А если забирают дефицитные профессии, которых нет на рынке, то кто будет работать?" - объясняет Колесникова.

В то же время она отметила, что сейчас крупным металлургическим предприятиям трудно набирать персонал, поскольку они находятся близко к линии фронта, и подвергаются обстрелам.

"Почти невозможно мотивировать людей пойти на предприятие, которое каждый день обстреливается. А мы понимаем, что оккупантам очень интересно разбомбить наши предприятия, ведь они имеют стратегическое значение, и они одни из самых больших, кто помогает сегодня нашей армии. А если говорить о предложениях по бронирование за зарплату в 35 тысяч, то давайте реалистично смотреть на ситуацию Если половина предприятий в простое, это просто нереально. Если бы мы загрузили все предприятия, нам бы создали такие условия, наверное, мы бы спокойнее к этому относились. будут забронированы финансовые структуры и айтишники. А все промышленные предприятия просто лягут", - резюмировала Колесникова.

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Мобилизация в Украине