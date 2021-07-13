У мобільних мережах України планують встановити "антишпигунські фільтри"

За інформацією відомства, відповідний проект був розроблений ще в 2017 році. Документу передував лист від заступника секретаря РНБО.

Метою проекту є запобігання несанкціонованому втручанню в роботу або використанню телекомунікаційних мереж.

Згідно з документом, технічний засіб, який здійснюватиме моніторинг зв’язку, повинен мати змогу відстежувати весь трафік (міжнародний, національний).

Наказ не стосуватиметься мобільного інтернету або послуг зв’язку, мова йде про сигнальний трафік всередині мобільних мереж.

Тобто хакери можуть отримати контроль над гаджетом тієї чи іншої особи, використовуючи сигнальний трафік і так звані СМС нульового рівня.

Таким чином пристрій буде заповнений невидимими СМС-повідомленнями, водночас абонент про це не дізнається.

Крім цього, наголошено на необхідності накопичувати та зберігати статистичні дані для отримання інформації про якість роботи мережі, аналізу проблем, виявлення та аналізу підозрілої чи шкідливої активності.

Зокрема, повинна бути забезпечена можливість накопичення та зберігання трафіку за останні 7 діб.

Так, у разі виявлення шпигунського втручання в роботу телекомунікаційної мережі повинна бути забезпечена можливість зберігання пов’язаного з подією трафіку до 30 діб.