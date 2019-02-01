Мобільні підрозділи ДПСУ реформують відповідно до стандартів США та Євросоюзу

Зокрема, було упорядковано систему відбору особового складу до підрозділів мобільного загону "ДОЗОР"

В Государственной пограничной службе (ГПСУ) мобильные подразделения реформируются в соответствии с лучшими стандартами США и Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ГПСУ.

Отмечается, что происходит переориентирование мобильных подразделений на стандарты лучших образцов подразделений спецназначения США и ЕС.

За последний период в этих подразделениях разграничены функции мобильных сил, в том числе выполнение задач связанных с повышенным риском для жизни, упорядочить систему отбора личного состава основных подразделений мобильного отряда "ДОЗОР", определен четкий порядок применения сил и средств.

С учетом приобретенного за последние годы опыта на настоящее время уже разработана собственная система отбора личного состава для службы в спецподразделениях "ДОЗОРА". Кроме того, в течение 2018 года развернут региональные отделы специальных действий в отдельных областных центрах, которые уже приступили к выполнению задач.

При этом для спецназовцев постоянно проводятся тренинги, курсы, или соревнования нацелены на подготовку личного состава к действиям в различных условиях обстановки, среди которых штурм транспортных средств, тактика действий на воде, с специальной и боевой подготовки.

Сообщается, что в течение прошлого года подразделения мобильного отряда применялись на всех участках государственной границы. Как результат, освобожден человек, которых незаконно удерживали в нечеловеческих условиях, выявлено незаконное предприятие по переработке и изготовлению табачных изделий, задержали автомобили с контрабандными товарами, неоднократно задержанные нелегальные мигранты и их переправники др.

Также отмечается, что в течение 2018 года от американских партнеров было получено 2 лодки с трейлерами, униформу, комплекты защитного и тактического снаряжения, медицинское имущество, а также ветро - и влагозащитные костюмы, тактические рюкзаки и другое стоимостью более 100 тыс. долларов.

Напомним, накануне секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что несмотря на войну, Украина реформирует сектор безопасности и обороны согласно стандартам НАТО.