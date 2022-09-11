Якщо немає мобільного зв'язку. Українцям пояснили, як увімкнути внутрішній роумінг

Сьогодні, 11 вересня, ввечері у частини українців може бути відсутній мобільний зв'язок після низки ударів росіян по об'єктах інфраструктури. В цьому випадку можна скористатися внутрішнім роумінгом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВВА Олега Синєгубова в Telegram .

Він нагадав, що для того, щоб увімкнути внутрішній роумінг, необхідно вимкнути в телефоні автовибір мережі.

Якщо у вас смартфон на Android, то необхідно перейти у вкладку "налаштування" - "мобільний зв'язок (підключення)" - "оператор".

Для смартфонів на IOS: "параметри" - "стільникові дані" - "вибір мережі".

Потім необхідно знайти і вибрати доступну мережу вручну: Vodafone UA, UA-Kyivstar або Lifecell.

Якщо зареєструватися не вдалося, то потрібно спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Після вибору мережі необхідно перевірити можливість дзвінків або відправки СМС.