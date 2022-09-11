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Якщо немає мобільного зв'язку. Українцям пояснили, як увімкнути внутрішній роумінг

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Україна, Неділя 11 вересня 2022 22:35
Якщо немає мобільного зв'язку. Українцям пояснили, як увімкнути внутрішній роумінг Фото: українцям пояснили, як увімкнути внутрішній роумінг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 11 вересня, ввечері у частини українців може бути відсутній мобільний зв'язок після низки ударів росіян по об'єктах інфраструктури. В цьому випадку можна скористатися внутрішнім роумінгом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВВА Олега Синєгубова в Telegram.

Він нагадав, що для того, щоб увімкнути внутрішній роумінг, необхідно вимкнути в телефоні автовибір мережі.

Якщо у вас смартфон на Android, то необхідно перейти у вкладку "налаштування" - "мобільний зв'язок (підключення)" - "оператор".

Для смартфонів на IOS: "параметри" - "стільникові дані" - "вибір мережі".

Потім необхідно знайти і вибрати доступну мережу вручну: Vodafone UA, UA-Kyivstar або Lifecell.

Якщо зареєструватися не вдалося, то потрібно спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Після вибору мережі необхідно перевірити можливість дзвінків або відправки СМС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні в неділю, 11 вересня, почалися проблеми зі світлом. У ряді областей спостерігаються відключення електропостачання.

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