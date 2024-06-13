Мобилизировался в ВСУ, чтобы шпионить на передовой: агент РФ получил 15 лет тюрьмы

По данным следствия, вражеским приспешником является житель Днепропетровской области, который в 2000-х годах окончил Московский государственный университет, где получил диплом юриста.

Во время учебы в России он попал в поле зрения военной разведки страны-агрессора (известной как ГРУ). После окончания московского вуза он вернулся в Украину, где долгое время находился в "режиме ожидания" враждебных задач.

В 2023 году на фигуранта вышел его российский куратор, который "активировал" его для проведения разведывательно-подрывной деятельности. После этого агент мобилизовался в одну из бригад ВСУ, в составе которой его направили в район Бахмута.

Находясь на прифронтовой территории, "крот" российской разведки собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских войск. Он поддерживал коммуникацию с оккупантами через специально созданный чат-бот, администрированный представителями ГРУ.

Понимая неотвратимость наказания за совершенное преступление, предатель скрыто покинул свое подразделение и пытался скрыться за границу. Однако сотрудники СБУ поэтапно задокументировали его преступления и задержали фигуранта на границе Винницкой области.

Фото: агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы (ssu.gov.ua)