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Мобилизировался в ВСУ, чтобы шпионить на передовой: агент РФ получил 15 лет тюрьмы

Фото: агент российской разведки получил 15 лет тюрьмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Агент российской разведки мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить за Силами обороны на восточном фронте. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

По данным следствия, вражеским приспешником является житель Днепропетровской области, который в 2000-х годах окончил Московский государственный университет, где получил диплом юриста.

Во время учебы в России он попал в поле зрения военной разведки страны-агрессора (известной как ГРУ). После окончания московского вуза он вернулся в Украину, где долгое время находился в "режиме ожидания" враждебных задач.

В 2023 году на фигуранта вышел его российский куратор, который "активировал" его для проведения разведывательно-подрывной деятельности. После этого агент мобилизовался в одну из бригад ВСУ, в составе которой его направили в район Бахмута.

Находясь на прифронтовой территории, "крот" российской разведки собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских войск. Он поддерживал коммуникацию с оккупантами через специально созданный чат-бот, администрированный представителями ГРУ.

Понимая неотвратимость наказания за совершенное преступление, предатель скрыто покинул свое подразделение и пытался скрыться за границу. Однако сотрудники СБУ поэтапно задокументировали его преступления и задержали фигуранта на границе Винницкой области.

Фото: агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы (ssu.gov.ua)

Задержание агентов РФ

Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала информатора РФ, который готовил захват Волчанска Харьковской области. В частности, он отслеживал направления полетов ударных вертолетов ВСУ.

Также Служба безопасности задержала российскую информаторшу, которая шпионила за Силами обороны во время боев за Авдеевку. Теперь ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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